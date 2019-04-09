Kocaeli'de durdurulan araçta 190 şişe kaçak içki yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. 23.00 sıralarında D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.