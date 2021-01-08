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Kocaeli'de durdurulan araçta 25 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, Roma ve Nikomedya dönemlerine ait değerlendirilen 25 adet sikke ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, Roma ve Nikomedya dönemlerine ait değerlendirilen 25 adet sikke ele geçirildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde rutin yol kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada Roma ve Nikomedya dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 25 adet sikke ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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