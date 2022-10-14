İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti bölge trafik mevkiinde durdurduğu araçta 9 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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