İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit'te durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Olaya ilişkin gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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