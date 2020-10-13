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Kocaeli'de durdurulan otobüste 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan bir otobüste Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir otobüs içerisinde Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıdığı tespit edilen T. A. ve İ.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar haklarında ‘göçmen kaçakçılığı' suçu kapsamında işlem gerçekleştirildi.


Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

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