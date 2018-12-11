Kocaeli'de durdurulan tırda 251 bin 530 adet sentetik ilaç ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan sentetik ecza ismi verilen ve yoğun şekilde kullanıldığı takdirde uyuşturucu etkisi oluşturulan ilaçların İstanbul'a sevk edileceği istihbaratını aldı. Alınan bilgi sonrasında harekete geçen polis ekipleri, ilaçların İstanbul'a taşındığı İran plakalı tırı, TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurdu. Ekipler tarafından tırda yapılan aramalarda aracın farklı bölgelerine zulalanmış 251 bin 530 adet sentetik ecza ismi verilen reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan tır sürücüsünün ifadesinden alınan bilgiler neticesinde olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi de İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken ele geçirilen ilaçlara el konulduğu öğrenildi.