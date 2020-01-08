Kocaeli'de ekipler 24 saat boyunca karla mücadele ediyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ara ara etkisini gösteren kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Büyükşehir ekipleri, Kartepe kayak merkezine ulaşımın sağlandığı yollar, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele Aytepe gibi şehrin birçok noktasında 7 gün 24 çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde etkisini hissettiren kar yağışı, Kocaeli'de özellikle şehrin yüksek yerlerinde ve köylerde ara ara etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyelerinde tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada kentte kapalı yol bulunmadığı duyuruldu. Açıklamada ekiplerin özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe Kampüsü, Kartepe kayak merkezi yolu, Gebze Pelitli ve şehrin yüksek kesimlerindeki mevkilerde karla mücadele ettiği belirtildi.