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Kocaeli'de ekiplerden iş yerlerine kaçak tütün operasyonu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan kontrollerde, 30 kilogram tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan kontrollerde, 30 kilogram tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı tütün mamulü ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, ilçe merkezinde bulunan büfe ve tekel satış yerlerine kontroller gerçekleştirdi. Ekipler tarafından iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 kilogram kıyılmış tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen ürünlere, imha etmek üzere el koyarken, kaçak tütün satışı yapılan iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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