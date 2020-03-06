Kocaeli'de El Kaide operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde El Kaide silahlı terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel ilçesinde örgüte elaman kazandırdığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.