Kocaeli'de elektrik sobasından çıkan yangında baraka alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik sobası sebebiyle barakada yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken baraka küle döndü.

Yangın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Gel'e ait olan barakada elektrik sobası sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden Turan Gel hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamıyla yanmasına sebep olurken itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.