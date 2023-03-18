Kocaeli'de eller Çanakkale şehitleri için semaya açıldı

Kocaeli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde şehitler, düzenlenen törenle dualar eşliğinde anıldı. Törende konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, “Çanakkale Zaferi cihanı hayrette bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.

İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale şehitleri anıldı. Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Bülent Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, askeri erkan, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı atışları ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

“Cihanı hayrette bırakan gerçek bir destandır”

Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan Türk milletin kahramanlık destanlarından olduğunu ifade eden Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, “Çanakkale Zaferi cihanı hayrette bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatan ve bağımsızlık aşkıyla tarihi altın harflerle yazılan bu destansı mücadelenin 108. yıl dönümü idrak etmenin onurunu ve gururunun yaşıyoruz. Vatan şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un 'eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mi hakikat mahşer' diyerek ifade ettiği aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale zaferi tarihten silinmek isteyen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin adıdır” dedi.

“Oğlunun tertemiz alnını öpüp uğurlayan Türk ana babaların günüdür”

Şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Deniz Yarbay Ünal Özkan, “Çanakkale; bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yasaktır atanı verme dünyaları aslanda bu cennet vatanı, bilincindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bütün zorluklara ve engellemelere rağmen verdikleri mücadelenin çıkış noktasıdır. Bugün yurt içinde ve yurt dışında kahramanca savaşan bu vatan, millet ve vatan uğruna ölmesini bilenlerin engin denizlere düşmanlara ve ölüme meydan okudukları gündür. Bugün askere giderken ölürsem şehit dönersem gazi diyerek el öpen Türk evladına yâre nişandır. Şehitlikse son rütbesidir askerin oğlunun tertemiz alnını öpüp uğurlayan Türk ana babaların günüdür” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarının devamında Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Bülent Turan şehitlik hatıra defterine dileklerini yazdı. Program protokol üyeleri ile vatandaşların şehit mezarlıklarını ziyaret etmesi ve mezarlıkların üzerine çiçekler bırakmasıyla devam etti. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından eller semaya açılarak dualar edildi.