Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsine alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli kadının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar ise ev hapsine alındı.