İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de etkili olan yağmur caddeleri sular altında bıraktı

Kocaeli’de meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte bazı yerler su altında kaldı, araçlar geçişlerde zorluk çekti.

Kocaeli'de meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte bazı yerler su altında kaldı, araçlar geçişlerde zorluk çekti.


Kocaeli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından beklenen yağmur saat 04.00'te başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından zaman zaman yağmur etkili olmaya başladı. Yolar sabaha karşı su altında kalırken araçlar geçişte zorlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek su tahliyesi gerçekleştirdi.

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