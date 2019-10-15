Kocaeli'de ev yangını: 2 ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında down sendromlu 8 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu evde tüp parlaması sonrasında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan 8 yaşındaki down sendromlu çocuk ile babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.