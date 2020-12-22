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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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