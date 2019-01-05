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Kocaeli'de fabrika yıkımında işçiler çatıdan düştü: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde atıl haldeki fabrika binasının çatısında söküm çalışması yapan 2 işçi dengesini kaybederek zemine düştü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atıl haldeki fabrika binasının çatısında söküm çalışması yapan 2 işçi dengesini kaybederek zemine düştü. 1 işçinin öldüğü olayda 1 işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay 14.00 sıralarında Gebze Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atıl haldeki fabrikanın çatısında söküm işlemleri yürüten 2 işçi, bir anda dengelerini kaybederek zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan işçileri gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden 28 yaşındaki Bünyamin Akat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı işçi Murat Tekin ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve savcı incelemesinin ardından ise ölen işçinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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