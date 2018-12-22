Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 5 kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı suçlardan aranan 5 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde İzmit ilçesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, meydana gelebilecek terör eylemlerinin önlenebilmesi, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslar ile suç işleme hazırlığında olan şahısların caydırılması amacıyla 32 ekip, 269 polisin katılımıyla akşam saatlerinde huzur uygulaması düzenlendi. Gerçekleşen uygulamada ekipler tarafından bin 653 şahısın kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Gerçekleştirilen uygulamada farklı suçlardan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan trafik kontrolünde ise 167 araç durdurularak gerekli kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde 10 araç sürücüsüne toplam 3 bin 351 TL, ehliyet araç kullanan bir kişiye ise 4 bin 36 TL para cezası kesildi. Kafe, kıraathaner başta olmak üzere 35 iş yerinde de çeşitli kontroller yapıldı. Yapılan incelemelerde 3 iş yeri hakkında kapalı alanda sigara içilmesine müdahale edilmemesinden, 4 iş yerine çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması sebebi ile işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenin sağlanması için uygulamaların kararlılıkla devam ettirileceği öğrenildi.