Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 16 zanlı adliyede

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun illerinde 14'ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şahıs, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.