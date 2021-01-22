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Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem ağabeyin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliden 7'si, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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