Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 7'si bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise daha önceden adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.