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Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 7'si bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise daha önceden adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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