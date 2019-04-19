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Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına 14 kişiden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2’si tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklandı.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 7'si aktif görevde 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekiplerince Kocaeli merkezli, aralarında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli'nin olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 kişiden 6'sı daha önce 8'i ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden, 1 muvazzaf astsubay ve 1 ihraç astsubay toplam 2 kişi tutuklanırken, 1 muvazzaf üsteğmen, 5 muvazzaf astsubay ve 6 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 eski askeri okul öğrencisi ve 3 muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 9 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı öğrenildi. Hakkında arama kararı bulunan ve firari olan 1 şahsın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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