Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi

Sabah saatlerinde ilk olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre TÜBİTAK'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5'i aktif 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin de olduğu illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti başlatılan operasyonlarda, birbirleriyle iletişime geçmek için ankesörlü telefon kullandığı iddia edilen şahıslardan 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 13'ü tamamlanan işlemlerinin ardından sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha sonra ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında KOM ekiplerince Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonalarda gözaltına alınan 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 1'i ihraç 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 mahrem abinin de aralarında olduğu 18 kişiden 15'i Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.