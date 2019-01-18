Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 19 askeri personel adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğu aktif görevde 19 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17'si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan biri dün, 18'i ise bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Firari olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin yaptıkları kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi B.A. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.