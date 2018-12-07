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Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 8 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 askeri personel, adliyeye sevk edildi.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 6'sı aktif görevde 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Firari olan 1 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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