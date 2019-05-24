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Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gebze ve Kandıra ilçelerinde ağaçları devirerek evlerin çatılarını uçurdu.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gebze ve Kandıra ilçelerinde ağaçları devirerek evlerin çatılarını uçurdu.


Kocaeli'de sabah saatlerinde şiddetli rüzgar büyük hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucu Gebze ve Kandıra'nın turistik alanlarından biri olan Kerpe'de ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Rüzgarın şiddetinden ağaçların da devrildiği olayda çok sayıda ev ve işletme ile bazı araçlar hasar gördü. Fırtınada Kandıra ilçesi sahilinde denizde bulunan bir balıkçı teknesinin de battığı öğrenildi. Vatandaşlar meydana gelen hasarı gidermek için çalışma başlattı.

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