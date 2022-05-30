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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Kocaeli’de fuhşa aracılık ve yer temin etmekten gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de fuhşa aracılık ve yer temin etmekten gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, telsiz, sahte polis kimliği, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para, çeşitli miktar ve türlerde narkotik maddeler ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, 10 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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