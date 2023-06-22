Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karatepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak üzerinde bulunan Akademi Çevre fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek çalışma başlattı. Öte yandan dumandan 3 kişinin etkilendiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.