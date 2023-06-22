İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde iş yeri içerisinde makinelerden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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