Kocaeli'de geriatri polikliniği hizmete girdi

Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen geriatri polikliniği, Kocaeli'de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete girdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hizmet veren geriatri polikliniği, Sağlık bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete girdi. Merkezde görevli Geriatri Uzmanı Dr. Sibel Akbaş; şeker, tansiyon, kolesterol, guatr, böbrek, mide, bağırsak hastalıkları ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkları bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşları muayenelerini yaptırmak üzere merkeze bekliyor.

"Tek bir merkezde tedavileri yapılabiliyor"

Geriatri bölümüne sadece hasta olanların değil, sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de başvurabileceğini söyleyen Dr. Akbaş, "Geriatri; 65 yaş ve üzeri ile ilgilenen, iç hastalıklarının yan bilim dalıdır. Dünyada yaşlı nüfus ve buna bağlı olarak ek hastalıklar artmaktadır. Bu nedenle yaşlılarımızın birden fazla poliklinik yerine tek bir merkezde tetkik ve tedavisi geriatri ile hedeflenmektedir. Böylece yaşlılarımıza daha konforlu bir sağlık hizmeti sunulabilir. Geriatri polikliniğinde şeker, kalp, tansiyon gibi dahili problemlerin yanı sıra; düşme, uyku ve beslenme bozuklukları, unutkanlık, çoklu ilaç kullanımı, kas erimesi gibi rahatsızlıklara da hizmet vermekteyiz" dedi.

"Sağlıklı yaşlanmak isteyen herkesin başvurabileceği bir merkez"

Bölümün, koruyucu sağlık hizmetlerine de önemli destek verdiğini ifade eden Dr. Sibel Akbaş, "Kanser ve kemik erime taraması, her yıl yapılması gereken tetkikler ve aşılama konularında da hastalarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Özetle geriatri, sağlıklı yaşlanmak isteyen herkesin başvurabileceği, hastalıkların tetkik ve tedavi edilmesini amaçlayan ayrıca yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Tüm bu bahsettiğimiz bilgiler ışığında, bölümümüzden hizmet almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.