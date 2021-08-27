Kocaeli'de göletlere 171 bin sazan balığı bırakıldı

Kocaeli'de, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında 171 bin yavru sazan balığı göletlere bırakıldı.

Kocaeli'de, binlerce sazan balığı göletlere bırakıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatlarıyla, balık stoklarının korunması, arttırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanması amacıyla Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretimi yapılan ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen yavru sazan balıkları Kocaeli sınırları içerisinde yer alan göletlere bırakıldı.

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, İzmit-Bayraktar Göletine 10 bin, İzmit-Çağırgan Göletine 20 bin, İzmit-Davuldere Göletine 15 bin, İzmit-Şahinler Göletine 5 bin, İzmit-Ketenciler Göletine 20 bin, İzmit- Çayırköy Göletine 5 bin, Kandıra-Arıklar Göletine 30 bin, Kandıra-Ütük Göletine 18 bin, Kandıra-Safalı Göletine 16 bin, Gebze-Denizli Göletine 15 bin, Körfez-Sevindikli Göletine 10 bin, Körfez-Sipahiler Göletine 7 bin olmak üzere toplam 171 bin adet yavru sazan balığı göletlerle buluşturuldu.