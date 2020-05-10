Kocaeli'de günler sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar güneşin tadını çıkartıyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırıldı. Kocaeli'de de sokağa çıka kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan vatandaşlar, dışarı çıkararak güneşli havanın tadını çıkarttı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokakları dolduran 65 yaş üstü vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bisikletle gezip, banklarda oturup yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkartıyor. Polis ekipleri de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde devriye atarak sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

“Covid 19 cezaevinden çıktık”

Sokağa çıkarak iznini yürüyüş yaparak değerlendiren Mehmet Ağaç isimli vatandaş, “Evden çıktım buraya kadar geldim. Yürüyüş yapacağım. Çanta da aldım markete gideriz diye ama kapalıymış. Bugüne özel marketlerin açılması gerekiyordu. Bugün bizim için farklılık oldu. İnsan cezaevinden sınırlı bir izin verilmiş de dışarı çıkmış gibi hissediyor. Covid 19 cezaevinden çıktık. Hazırlıklı çıktım kolonyam falan yanımda” dedi.

“Hürriyetimize kavuştuk”

Sokağa çıkan 80 yaşındaki İsmet Kırlı da evde sıkıldığını belirterek, “Hürriyetimize kavuştuk. Geziyoruz. Evde Kur'an okuyup, namaz kılıp dolaşıyorduk. Evden olunca sıkılıyorduk. Birdenbire kafese girince sıkılıyor insan. Yürüyüş yapıyoruz şimdi” diye konuştu.

“Biraz bu izinleri arttırsınlar da yürüyüş yapalım”

83 yaşındaki Fatma Turgut ise 3 aydır evden çıkmadığını belirterek, “3 aydır evden çıkmıyorum. Artık ayaklarım tutmuyor. Bugün buraya kadar zor geldim. Evde sürekli yemek yapıp yattık. Başka bir şey yapamadık. Ayaklarım tutmuyor, yürüyemiyorum. Evde tutulduk. Bugün hava iyi geldi. Yarın tekrar yine aynısı olacak. Bizim sağlığımız için bunlar yapılıyor ama bu izinler biraz daha fazla olsun. Biraz bu izinleri arttırsınlar da yürüyüş yapalım” şeklinde konuştu.