İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de güvenli ve konforlu modern duraklar çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşım kullanan vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yapılan modern durakların sayısı bin 250’ye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşım kullanan vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yapılan modern durakların sayısı bin 250'ye ulaştı.



Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar yenileniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar modern hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında bin 250 modern durak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir ayrıca kış aylarında gerekli gördüğü bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici normal durakların montajını da yapıyor.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda modern kapalı durakların çoğaltılması için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici süreliğine normal kapalı durakların da montajını yapıyor. Geçici normal duraklar daha sonra hava şartlarının uygunluğuna göre Büyükşehir tarafından kapalı modern durakların montajı gerçekleşiyor. Kurulan modern duraklarda cep telefonları ve tabletler için şarj noktası, kent kart bakiye yükleme noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, engelliler için akülü sandalye şarj ünitesi ile hizmet veriyor. Yolcular, klimalı kapalı duraklarda otobüslerini beklerken durak içerisinde ücretsiz Wİ-Fİ istasyonundan yararlanabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.