Kocaeli'de güvenli ve konforlu modern duraklar çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşım kullanan vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yapılan modern durakların sayısı bin 250'ye ulaştı.

Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar yenileniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar modern hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında bin 250 modern durak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir ayrıca kış aylarında gerekli gördüğü bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici normal durakların montajını da yapıyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda modern kapalı durakların çoğaltılması için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici süreliğine normal kapalı durakların da montajını yapıyor. Geçici normal duraklar daha sonra hava şartlarının uygunluğuna göre Büyükşehir tarafından kapalı modern durakların montajı gerçekleşiyor. Kurulan modern duraklarda cep telefonları ve tabletler için şarj noktası, kent kart bakiye yükleme noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, engelliler için akülü sandalye şarj ünitesi ile hizmet veriyor. Yolcular, klimalı kapalı duraklarda otobüslerini beklerken durak içerisinde ücretsiz Wİ-Fİ istasyonundan yararlanabiliyor.