Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Kandıra ilçesini birbirine bağlayan D-605 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'ten Kandıra istikametine giden Hasan A. (24) idaresindeki 41 YU 339 plakalı Toyota marka otomobil ile karşı yönden gelen Bünyamin K. (40) idaresindeki 41 AAB 651 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, hafif ticari aracın ise lastiği yerinden çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan A. ile aynı araçta bulunan Ahmet T. (24) ve ticari araçta bulunan Pelin K. (35), E.K. (10) ve Emine S.K. (1) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeridi trafiğe kapanan yol araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.