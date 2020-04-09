Kocaeli'de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

İzmit Sekapark Otel'de Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin katılımıyla haksız fiyat artışına karşı yapılanlar ve yapılması gerekenler ele alındı.

Kocaeli'de yaptığı denetimler ile haksız fiyat artışına izin vermeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu alandaki denetimlerini İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile sürdürüyor. Yapılan denetimlerin değerlendirilmesi ve yapılacak olan yeni çalışmaların ele alınması için İzmit Sekapark Otel'de Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ve ilçe belediyelerin zabıta müdürlerinin katılımı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar sahadaki gelişmeler üzerine görüşlerini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Korona virüs ile mücadele döneminde haksız fiyat artışı yapmaya çalışanlar ile tavizsiz mücadele edileceği ve vatandaşların mağdur edilmesine izin verilmeyeceği kararlaştırıldı.