Kocaeli'de hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Kocaeli'yi depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için, Büyükşehir Belediyesi hasarlı olan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen orta ve ağır hasarlı binalardan metruk halde olan binaların yıkımına devam ediyor. Kasım ayı Büyükşehir Meclisi'nde deprem çalışmaları için 50 milyon TL ayrılmasının ardından başlanan yıkım çalışmaları Gölcük'te başladı. Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.