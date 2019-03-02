Kocaeli'de huzur uygulaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 9 bin 463 TL para cezası kesildi.

İzmit'te dün gece düzenlenen huzur operasyonunda aranması olan 8 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Narkotik, Tem,Trafik, Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığı geniş kapsamlı huzur uygulaması düzenlendi. Yollarda kurulan sabit kontrol noktaları ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda bin 517 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 8 şahıs yakalandı.

Uygulamalar kapsamında 187 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan sürücülere toplam 9 bin 463 TL para cezası uygulayarak 1 aracı da trafikten men etti. Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde de 26 iş yeri kontrol edilerek, eksik belgeleri olduğu belirlenen 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı.