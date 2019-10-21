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Kocaeli'de ibadethaneler yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethane yenilemelerine devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve kırsalda ibadethanelere yapılan yenileme bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Kıyırlı Camisi ve Derince ilçesi Çınarlı Merkez Camisi çatısı yenilendi. Ayrıca kent genelindeki bazı Cemevlerinin malzeme talepleri giderildi. Bu kapsamda Kutluca Kıyırlı Camisine çatı tamiratı için 2 bin 800 adet kiremit ve 6 metreküp kereste, Derince Çınarlı Mahallesi Merkez Camii çatısının tamiri için 4 ton gofrajlı alüminyum ve kaplama malzemesi desteği verilirken, Derince Cemevi, Körfez Cemevi, Darıca Anadolu Cemevi ve Hacıbektaşi Veli Cemevi'ne de talepler doğrultusunda kalebodur, fayans, çimento, kum ve hazır beton malzemeleri verildi. Cami ve cemevlerinin onarımları ise ise cami cemaatleri, cami dernekleri ile cemevleri tarafından karşılandı.

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