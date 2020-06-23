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Kocaeli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza dün akşam Kocaeli Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel Caddesi üzerinde Kullar istikametine seyir halinde olan Recep Ö.(73) idaresindeki 41 DN 959 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Rıdvan H. İdaresindeki 34 UU 4407 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle ticari araç yan yatarken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada araçlardan bulunan 3 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.


Hafif ticari aracın sürücüsü Rıdvan H. ile yanında bulunan arkadaşı Burak Ö., Seka Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi. Diğer aracın sürücüsü Recep Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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