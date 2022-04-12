Kocaeli'de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinde yapılan iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan iki operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanırken; 94 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli şahıstan 7'si serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen C.K., A.B., H.K., Ü.Ç., S.T., ve A.A. isimli 6 şahıs ise tutuklandı.