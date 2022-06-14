Kocaeli'de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Demirkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Bu şahıslar uyuşturucu satan kişilerdir"

Kavgaya karışan bir grubun mahalleye yeni taşınan aile olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Bu şahıslar uyuşturucu satan kişilerdi. Kuruçeşme'den buraya geldiler ve aynısını yaptılar. Bu şahıslar, mahalledeki kadınlara ve çocuklara küfür ediyor. Bu sebeple bu dayağı yediler. Geldiler burada döner bıçağı ile saldırdılar" iddiasında bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.