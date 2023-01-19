İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de iki ilçeyi saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren alınan kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren alınan kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir tehlikeli duruma rastlanmadı.


Olay, Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde itibaren hissedilen koku, önce Körfez ardından Derince ilçesinde yayıldı. Kokuyu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ölçüm cihazları ile Derince ilçesi 60 Evler sahil bölgesinde araştırma yapan ekipler, kokunun kaynağını bulamazken herhangi bir tehlikeli madde uyarısına rastlamadı.

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