Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazanfer Bilge Bulvarı ile İsmail Gaspıralı Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 34 CBZ 656 plakalı motosiklet ile A.T. hakimiyetindeki 34 EDJ 277 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 CBZ 656 plakalı motosiklet savruldu. Savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. ile diğer motosikletin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.