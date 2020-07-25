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Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.G. idaresindeki 41 UF 451 plakalı Tofaş marka otomobil ile İ.G. yönetimindeki 41 L 9432 plakalı Nissan marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İ.G. ile aynı araçta bulunan H.G., F.G. ve diğer araçta bulunan sürücü Ö.G., H.G. ve E.E.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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