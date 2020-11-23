Kocaeli'de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri bebek 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında TEM otoyolu Körfez ilçesinde Hereke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde sürücünün kontrolünden çıkan Ali Ş. idaresindeki 54 ADR 738 plakalı otomobil, Murat Y. idaresindeki 12 AAZ 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette seyir halinde olan 34 VCM 74 plakalı bir diğer otomobil kontrolden çıkarak kamyonetin arkasına çarptıktan sonra kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, 1'i bebek, 4 kişi ağır yaralanırken yaralılardan bazıları ise araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan kurtarılan ağır yaralılar 1 yaşındaki H.Ş., annesi Esma Ş., babası Ali Ş. ve sürücünün kardeşi Murat Ş., ambulansla Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Murat Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer 3 ağır yaralının ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.