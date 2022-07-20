Kocaeli'de ilk olacak Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde çalışmalar ilerliyor

Kocaeli'de yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde çalışmalar sürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından, otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve toplumda özel bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan Otizm Spor ve Yaşam Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve 1 Temmuz itibariyle yer teslimi yapılarak başlatılan imalatlarda altyapı drenaj çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli'de ilk olacak

Kocaeli'de bir ilk olacak projede, alan tesviye ve reglaj işlemleri de sürüyor. 4 bin 120 metrekare alan içerisinde engelsiz oyun grupları, basket sahası, mini golf sahası, meyve bahçesi, duyu bütünleme alanları, geniş aktivite ve yeşil alanlara yer verilecek. Çalışmaların sona ermesinin ardından faaliyete girecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde, otizm spektrum bozukluğu bulunan bireylerin ihtiyaç duydukları fiziksel ve duygusal tüm çalışmalar beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşacak uzman kadro ile gerçekleştirilecek.