Kocaeli'de inşaat halindeki 8 katlı binanın çatısında yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat halindeki 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra metrelerce yükseklikte motorlu testere ile bölmeler açıp soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, teleskobik merdiven marifetiyle müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Daha sonra çatıya çıkan itfaiye ekipleri, iç kısımlarda motorlu testere kullanarak tahtaları kesti. Ekipler açılan boşluklardan su ve köpük sıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın neticesinde çatı kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.