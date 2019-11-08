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Kocaeli'de iş adamı motosiklet kazasında öldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde motosikleti ile kaza geçiren 60 yaşındaki iş adamı Burhan Barutçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikleti ile kaza geçiren 60 yaşındaki iş adamı Burhan Barutçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile kaza yaptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Barutçu'nun cenazesi bugün Çayırova'nın Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Deva Ulu Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Tepeören Mezarlığı'na toprağa verildi.

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