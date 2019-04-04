Kocaeli'de iş yerine dadanan suç makinesi 4 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde 4 faklı iş yerine girerek hırsızlık yapan 2'si çocuk 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. İş yerlerindeki güvenlik kameralarına takılan suç makinesi hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

Olay, Mart ayı içerisinde farklı günlerde Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit ve Körfez'den 3 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında iş yerlerine giren hırsızlar, içerideki elektronik eşya, altın ve paraları alarak kayıplara karıştılar. Olayın ardından iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. İş yerlerindeki kamera ve çevredeki mobeseleri inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların kullandığı aracın plakasını belirledi.

Yakalanmamak için sürekli başka araç kiraladılar

Yapılan incelemede kiralık olduğu belirlenen aracın İstanbul'dan geldiğini belirleyen ekipler, aracı kiralayan şahısların kimliklerini de tespit etti. Yapılan tespit sonucu şahısları takibe alan ekipler, yakalanmamak için sürekli başka araç kiralayan B.B. (18) ve Y.G.(20)'ün bir başka hırsızlık olayı nedeniyle Çayırova'da gözaltına alındıktan sonra denetimli olarak serbest kaldığını belirledi. Serbest kalan şahısları yeniden gözaltına alınan İzmit Hırsızlık Büro ekiplerince emniyete getirildi. Suçlamaları kabul eden iki şahsın ifadeleri doğrultusunda olaya karışan A.G.(16) ve E.S. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

16 yaşındaki hırsızın 24 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi

Gözaltına alınan şahısların emniyette haklarında yapılan incelemede Y.G.'nin 3, B.B.'nin 13, E.S.'nin 16 ve A.G.'nin de 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri yapılan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Suç makinesi hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı

Öte yandan 3 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerlerinin kapılarını levye ile kırarak içeri giren 4 şüpheli, içerde buldukları elektronik eşya, altın ve paraları alarak hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.