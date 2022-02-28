Kocaeli'de iş yerleri sağlıklı yaşama teşvik edilecek

Kocaeli'de "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" hayata geçiyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, çok yakın bir zamanda Kocaeli'de de uygulamaya konacak program hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pehlevan, "Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta kalp damar hastalıkları, diyabet, KOAH ve kanserler en çok ölüm ve hastalık yükü nedenleri olarak önemli halk sağlığı sorunlarıdır. Ortak risk faktörleri arasında yer alan fiziksel inaktivite yani hareketsizlikle mücadele bu hastalıkların azaltılmasında önemli yer tutuyor. Sağlıklı bir yaşam için günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek gerekiyor. Bunun için de davranış değişikliğine yönelten müdahalelerde bulunmak gerekli" diye konuştu.

"Kurumları bu programa dahil etme çabası içerisinde olacağız"

Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı'nın çok yakın zamanda Kocaeli'de de uygulamaya konulacağını dile getiren Pehlevan, "İlimizde şartları uygun olan kurum ve kuruluşları bu programa dahil etme çabası içerisinde olacağız. Amacımız; işveren, çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek, sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamı oluşturmak olacak" dedi.