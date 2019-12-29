İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından “Mali suçların men ve takibi”ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde 3 şahsın iş yerlerine sahte verdikleri bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.